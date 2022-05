Chi non potrà esserci a Tirana, potrà assistere alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord allo Stadio Olimpico, dove saranno installati dei maxischermi. Secondo quanto appreso, prosegue spedita la vendita dei biglietti e ci sarà la possibilità di acquistare i tagliandi fino a domani: si va verso il sold out, cioè 50mila spettatori, che è la massima capienza per garantire una buona visibilità a tutti.