Mou, lo Special...ista: primo allenatore a centrare la finale di una competizione europea con 4 club diversi

Bellissima serata per la Roma, che strappa il pass per la finale di Conference League a Tirana, e per Josè Mourinho: il tecnico portoghese diventa così il primo allenatore a raggiungere la finale di una competizione europea con 4 squadre diverse: finale di Coppa UEFA e di Champions con il Porto, ancora di Champions League con l'Inter, Europa League con il Manchester United e Conference League sulla panchina della Roma.