Feyenoord, Van Persie: "Mou tenterà l'arma del contropiede, ma ho buone sensazioni. Vinciamo noi" (VIDEO)

Alla vigilia della finale di Conference League, ha parlato ai microfoni di ESPN la leggenda del calcio olandese Robin Van Persie, oggi collaboratore tecnico - nonché vice allenatore del settore giovanile - nel Feyenoord di Slot. L'ex attaccante si è pronunciato sulle caratteristiche di Roma e Feyenoord, azzardando anche un pronostico sull'esito della finale:

Sul Feyenoord:

"Il Feyenoord ha uno stile di gioco unico, super dinamico. Voglio fare grandi complimenti ai ragazzi che hanno lavorato per ottenere questo risultato. Ci sono 16-17 ragazzi che hanno giocato molto in questa stagione. Avere quei giocatori che giocano così intensamente ogni tre o quattro giorni per un'intera stagione, è davvero molto particolare. Ai miei tempi non era così estremo".

Su Mourinho:

"L'ho incontrato nel corso degli anni. Ho visto tante partite della Roma e mi aspetto che facciano contropiede. Hanno anche dei buoni giocatori in attacco. Abraham ha fatto un'ottima stagione".

Ancora sul tecnico portoghese:

"Mourinho è ovviamente un allenatore super esperto e tutti conoscono il suo stile di gioco, ma sono super felice che il Feyenoord abbia il proprio. Ho davvero una buona sensazione al riguardo e spesso non mi sbaglio di tanto. Mi aspetto che il Feyenoord vinca 1-2".