Feyenoord, Trauner: "In finale ci sarò, vogliamo vincere"

Il difensore centrale del Feyenoord, Gernot Trauner, è stato eletto dal quotidiano olandese miglior giocatore dell'Eredivise. Intervistato, il difensore ha parlato anche dell'imminente finale di Conference League contro la Roma: "È una partita diversa da quelle che ho mai giocato in carriera ma essere nervoso per qualcosa che non vedi l'ora di fare non è da me. Ho iniziato a giocare a calcio per vincere trofei e questa è una grande opportunità per noi. Vogliamo vincere la finale, stiamo contando i giorni. Non dimenticherò presto questa stagione ma questo include una vittoria in finale. Anche quando ne parlo non sento i nervi tesi, è quello che volevamo, quindi non vediamo l'ora. I miei problemi al tendine del ginocchio? Non preoccuparti, in finale ci sarò".

(www.ad.nl)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE