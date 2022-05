Feyenoord, Slot: "Valutazione sbagliata dell'Uefa, hanno scoperto che c'erano grandi squadre in finale..."

Roma e Feyenoord si avvicinano alla finale di Conference League in programma il 25 maggio a Tirana anche destreggiandosi tra le polemiche per la vendita dei biglietti - in mattinata il club olandese ha pubblicato un nuovo comunicato -. Due giorni fa, intercettato dal quotidiano, anche l'allenatore del Feyenoord Arne Slot ha commentato la vicenda: "Ci sono ancora molti nostri tifosi, ma allo stadio non ce ne saranno tanti come ci si potrebbe aspettare. Forse la UEFA ha fatto una valutazione sbagliata. Hanno scoperto che c'erano grandi squadre nei quarti, nelle semifinali e ora in finale".

(De Telegraaf)