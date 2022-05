Alle 14:30 di oggi il Feyenoord di Arne Slot scenderà in campo contro il Twente per l'ultima parte di Eredivisie di questa stagione. Il tecnico degli olandesi non fa turnover e schiera la miglior formazione possibile, con Nelson e Sinisterra ai lati di Dessers in attacco. Out i due titolari Trauner e Malacia, entrambi per problemi fisici.