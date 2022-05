Feyenoord, Slot dopo la sconfitta col Twente: "Contro la Roma dobbiamo giocare diversamente". Kokcu: "Preso un colpo al piede, ma in finale dovrei esserci"

Al termine del mathc tra Feyenoord e Twente, in cui la squadra di casa si è arresa alla sconfitta per 1-2, Arne Slot ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio. Queste le sue parole, anche in vista della finale di Conference League contro la Roma di Mourinho:

"Spero sia una sconfitta isolata. Ci si potrebbe chiedere quanto valore abbia, ma penso fosse comunque una partita importante per arrivare al meglio alla finale di Conference League. E perdere non è divertente. Ma non possiamo abbatterci dopo una stagione così per una sconfitta, possiamo guardarci indietro anche con soddisfazione. Cosa ho detto ai giocatori? Che la partita contro la Roma sarà molto più difficile. Speriamo di aver imparato qualcosa da questa sconfitta. Iniziare così e restare indietro contro la Roma non è una cosa che consiglierei ai miei di fare. Deve essere questa la lezione più importante di oggi".

Sulle assenze:

"Se non ci fosse stata una finale, due su tre avrebbero giocato oggi. Malacia era ovviamente squalificato, quindi non avrebbe comunque giocato, ma credo che ci sarebbero stati Nelson e Trauner. È molto difficile prendere una decisione, se loro stessi hanno dei dubbi".

Ha rilasciato alcune dichiarazioni anche il centrocampista Orkun Kokcu, uscito al minuto 54 per uno scontro di gioco. Questo il suo commento a caldo:

"Sento ancora un po' di dolore, ma non penso che sia troppo grave. Ho colpito la parte inferiore della suola, quindi ho sofferto un po'. Non credo ci sia nulla di rotto, quindi dovrei esserci per la finale"

(Espn)