Feyenoord: seduta mattutina nel ritiro in Portogallo. C'è Bijlow (VIDEO)

Dal ritiro in Portogallo, questa mattina è il turno del Feyenoord di ospitare un open day come fatto dalla Roma ieri in ottemperanza alle direttive Uefa. La squadra olandese ha effettuato una seduta a partire dalle 12 aperta da un possesso palla in transizione svolto ad una discreta intensità.

Tra i presenti all'allenamento anche il portiere Bijlow ripreso e mostrato sorridente all'ingresso in campo sui social del club olandese. L'estremo difensore ha recuperato dall'infortunio al piede che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi due mesi ma dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di mercoledì.

Sessione anche di tiri in porta per il Feyenoord oggi: