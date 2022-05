Feyenoord: Malacia out col Twente, da valutare per la Roma. Slot: "Non è preoccupante. Mourinho non perde quasi mai una finale..."

Il Feyenoord, tramite un bollettino medico, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Tyrell Malacia, terzino del club olandese alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio. Malacia, fa sapere il Feyenoord, salterà l'ultima partita di Eredivisie contro il Twente in programma domenica. Sarà da valutare la sua disponibilità per la finale di Conference League contro la Roma in scena il 25 maggio a Tirana.

In conferenza stampa oggi il tecnico del Feyenoord Arne Slot ha parlato anche della situazione di Malacia: "È un vero peccato che non ci sarà domenica, ma non è preoccupante. Ci aspettiamo che si alleni di nuovo la prossima settimana per essere disponibile per la sfida con la Roma".

Slot, poi, si è proiettato verso la finale con la Roma e, secondo le informazioni del quotidiano olandese, invierà il suo analista Dennis van der Ree per visionare la squadra di Mourinho. "Ovviamente abbiamo avuto contatti con le squadre che hanno giocato in precedenza contro la Roma, come il Vitesse. Si vuole avere il quadro più ampio possibile della Roma", ha detto alla stampa.

"Non ne perde quasi mai una - ha aggiunto parlando di Mourinho -. Questo dice qualcosa su di lui come allenatore, ma è anche un bene sapere nove volte su dieci che giocherai una finale con la squadra migliore. Forse sto sbagliando, perché con il Porto ha vinto anche una finale. Ma spesso ha avuto ottimi giocatori".

