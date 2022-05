Feyenoord, Kökçü: "Giocando come sappiamo possiamo battere la Roma"

Il centrocampista del Feyenoord Orkun Kökçü, direttamente dal ritiro protoghese, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare in vista della finale di Conference contro la Roma. Le sue parole: "Loro sono una squadra molto forte con giocatori di grandissima qualità. Dovremo dare il 100% e, soprattutto, rimanere concentrati per tutti i 90 minuti. Sono sicuro che, giocando come sappiamo, avremo la possibilità di batterli. Abbiamo comunque grande rispetto per loro, sarà una sfida molto difficile".

(Sky Sport)