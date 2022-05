Feyenoord, infortunio al tendine del ginocchio per Malacia: in dubbio per la Roma

Il Feyenoord rischia di presentarsi alla finale contro la Roma con una brutta tegola. Il terzino sinistro Tyrell Malacia, infatti, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio. Nella giornata di oggi effettuerà una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio, che potrebbe comprometterne la disponibilità nella sfida del 25 maggio contro i giallorossi di Mourinho.

Bronnen melden dat Tyrell Malacia mogelijk enige tijd zoet is met een hamstringblessure. Een MRI scan moet donderdag uitwijzen hoe lang de speler ‘out’ is. #Feyenoord komt naar verwachting later met een medische update - de #UECL finale tegen AS Roma komt mogelijk in gevaar… ? pic.twitter.com/rrNa0YttzV

— 1908.nl (@1908nl) May 11, 2022