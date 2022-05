Come scrivono in Olanda, il Feyenoord una volta concluso il campionato (l'ultima giornata è in programma il prossimo weekend), si trasferirà dal 18 in Portogallo, a Lagos, per preparare la finale di Conference League contro la Roma. La decisione presa da Arne Slot, sarebbe arrivata dopo la telefonata con l’ex tecnico Giovanni van Bronckhorst, che nel 2018, prima della finale poi vinta contro l’AZ, aveva avuto un'idea simile.

(Voetbal International)