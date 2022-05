Oggi si è concluso il ritiro del Feyenoord a Lagos, in Portogallo, di preparazione in vista della finale di Conference League contro la Roma in programma il 25 maggio a Tirana. Come fa sapere il club olandese, la squadra di Arne Slot ha svolto l'ultima sessione di allenamento a Lagos prima di far ritorno a Rotterdam.

(feyenoord.nl)

