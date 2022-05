Feyenoord: 26 convocati per il ritiro in Portogallo. Presenti Malacia, Trauner, Nelson e Bijlow

Mentre la Roma giocherà venerdì sera in casa del Torino nell'ultima giornata di Serie A per cercare di agguantare un posto europeo tramite il campionato, il Feyenoord andrà in ritiro in Portogallo in vista della finale di Conference League tra giallorossi ed olandesi in programma il 25 maggio a Tirana. La squadra partirà oggi pomeriggio per raggiungere Lagos, dove resterà fino a sabato.

Il tecnico del Feyenoord Arne Slot ha anche diramato la lista dei 26 convocati per il ritiro: presenti Justin Bijlow (al lavoro per il recupero dall'infortunio), Tyrell Malacia, Gernot Trauner e Reiss Nelson (tutti e tre out col Twente, per precauzione, a causa di problemi fisici).

L'elenco dei convocati:

1. Justin Bijlow

16. Valentin Cojocaru

21. Ofir Marciano

49. Tein Troost

51. Devin Remie

2. Marcus Pedersen

3. Lutsharel Geertruida

4. Marcos Senesi

5. Tyrell Malacia

6. Jorrit Hendrix

7. Luis Sinisterra

9. Alireza Jahanbakhsh

10. Orkun Kökcü

11. Bryan Linssen

13. Philippe Sandler

14. Reiss Nelson

17. Fredrik Aursnes

18. Gernot Trauner

19. Cole Bassett

23. Patrik Wålemark

25. Ramon Hendriks

26. Guus Til

28. Jens Toornstra

32. Denzel Hall

33. Cyriel Dessers

64. Nesto Groen

(feyenoord.nl)

