Europa League: sarà Rangers-Eintracht la finale

Una scozzese e una tedesca si contenderanno l'Europa League. Rangers e Eintracht Francoforte si sfideranno nella finale di Siviglia che assegnerà la seconda competizione continentale. I Rangers battono per 3-1 il Lipsia dopo il ko per 1-0 nel match d'andata. Doppio vantaggio in rapida successione grazie alle reti di Tavernier (18') e Kamara (24'), nella ripresa Nkunku (70') accorcia e alla fine decide la rete di Lundstram (80').

A Francoforte l'Eintracht passa per 1-0 sul West Ham, bissando il successo per 2-1 dell'andata. Basta una rete di Borre al 26'. Ultimo appuntamento al Ramon Sanchez Pizjuan il 18 maggio, una settimana prima della finale di Conference League che vedrà la Roma sfidare il Feyenoord.