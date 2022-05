Europa League, l'Eintracht Francoforte vince l'edizione 2021/2022: 6-5 d.c.r. contro i Rangers. Decisivo l'errore di Ramsey

L'Eintracht Francoforte è la vincitrice dell'edizione 2021/2022 dell'Europa League. La finale disputata contro i Rangers, caratterizzata da grande agonismo, si è decisa oltre i 90 minuti regolamentari, terminati sul punteggio di 1-1 dopo il vantaggio degli scozzesi firmato da Aribo ed il pareggio di Santos Borré. L'equilibrio è resistito anche nei supplementari e quindi le due squadre si sono affrontate ai rigori. Entrambe hanno calciato perfettamente i primi tre penalty, ma la serie positiva è stata interrotta dal clamoroso errore di Ramsey. Il Francoforte ha successivamente realizzato gli ultimi due e si è laureato campione battendo i Rangers 6-5 dopo i calci di rigore.

Grazie a questa vittoria, saranno ben 8 i club tedeschi qualificati alle prossime competizioni europee: 5 andranno in Champions League (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Lipsia e lo stesso Eintracht Francoforte), 2 in Europa League (Union Berlin e Friburgo) ed una in Conference League (Colonia).