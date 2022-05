Ettore Viola: "Lunga vita a Mourinho e viva i Friedkin"

"Adesso, dopo la vittoria, mi sento di dire: lunga vita per Mourinho alla Roma, e viva anche i Friedkin che ce l'hanno portato". Il giorno dopo la vittoria in Conference League, un assonnato Ettore Viola ("ho dormito tre ore, non ce la faccio ad andare oggi al Circo Massimo"), figlio del mitico presidente Dino, sintetizza così all'agenzia di stampa il momento dei giallorossi. "Vederlo piangere alla fine della partita mi ha commosso, non me lo sarei aspettato. Ma lui è così, un trascinatore, un galvanizzatore, con una rosa incompleta ha ricreato le condizioni per il successo, spero che questo la società americana lo capisca". "Vedere il popolo giallorosso festante è stato ciò che mi ha dato più soddisfazione, veniamo da due anni di Covid e ora la guerra... Roma e la Roma se lo meritavano, e ora i Friedkin hanno visto che possono contare su una delle tifoserie più fedeli e appassionate della Serie A. Spero che questo sia solo l'inizio di un percorso luminoso per la nostra squadra".

