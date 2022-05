Conferenza stampa, Slot: "La qualità dei singoli farà la differenza". Trauner: "Finale speciale". Toornstra: "Felice per Karsdorp, merita di essere qui"

Dopo Mourinho, Pellegrini e Mancini, è il turno del Feyenoord in conferenza stampa: alla vigilia della finale di Conference League il tecnico degli olandesi Arne Slot ha incontrato la stampa insieme ai giocatori Gernot Trauner e Jens Toornstra. Le loro dichiarazioni:

L'intervento di Slot:

"Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto tutto l'anno. Ma anche la Roma cercherà di impedirlo. È probabile che giocheranno molto la palla lunga. È interessante vedere come reagiscono i nostri giocatori nel giocare una finale".

Come sta Justin Bijlow?

"Bene, da oltre una settimana si allena con il gruppo. È ottimo che dopo 55 partite abbiamo tutti i giocatori disponibili. Anche Ofir (Marciano, ndr) ha fatto un ottimo lavoro, ma Justin è la nostra prima scelta".

La pressione intorno alla squadra?

"I giocatori dovrebbero vederlo come un grande incoraggiamento e non necessariamente come una pressione. Ma non devi nemmeno scaricare completamente la pressione. Fortunatamente, non hanno alcun comportamento diverso rispetto al resto dell'anno".

La Roma?

"Abbiamo visto molte partite della Roma. A volte gli allenatori hanno assi nella manica, ma sarei sorpreso se ci imbattessimo in qualcosa di completamente nuovo".

La Roma ha giocato venerdì e voi no.

"È stata una storia principalmente mediatica. Sarà la qualità dei singoli a fare la differenza, non la squadra che ha riposato di più".

Mourinho?

"Ha avuto un successo incredibile. Oltre a Mourinho, si possono nominare altri allenatori che hanno messo la loro firma su una squadra e hanno vinto. È incredibilmente intelligente".

Sul desiderio di un premio...

"È chiaro che la mia carriera di giocatore non ha raggiunto queste vette, ma ho vinto i miei due campionati. Come allenatore, è bello anche raggiungere la finale, ma è particolarmente bello vincere".

L'intervento di Toornstra:

"In Portogallo abbiamo potuto lavorare e allenarci bene. Il viaggio di oggi è andato bene, quindi il conto alla rovescia sta andando bene. Finale? Molto bello, buon divertimento. Speriamo di poter mantenere un buon feeling per circa trenta ore".

Hai sognato di alzare la coppa?

"Segretamente sì, poi mi sono rimproverato. Prima dobbiamo mostrarlo sul campo. Questo è di nuovo un avversario molto forte. Sarà importante per noi giocare come abbiamo fatto per tutta la stagione".

Karsdorp?

"Sono stato molto bene con lui al Feyenoord. Non mi sorprende che sia cresciuto in questo modo. Penso che meriti di essere qui e giocare domani".

Come stai?

"Sono stato sfortunato con gli infortuni e la squadra che ha giocato ha giocato molto bene. Se vinciamo, quella sensazione di non giocare andrà via".

L'intervento di Trauner:

"È molto speciale. Non abbiamo perso una partita dalla fase a gironi, quindi siamo qui per un motivo. Speriamo di vincere, sarebbe fantastico".

Tammy Abraham?

"È un ottimo giocatore. È molto forte, ha una buona tecnica. Penso che sia l'attaccante più forte contro cui ho giocato finora".

Come ti senti per la tua prima finale?

"È molto speciale per me. Anche la Roma ha dei punti deboli che speriamo di sfruttare per poter segnare un gol".