Conference League, ROMA-LEICESTER: le formazioni UFFICIALI. Sergio Oliveira dal 1'. Squadra all'Olimpico (FOTO, VIDEO e DIRETTA FB)

DALLO STADIO OLIMPICO MDR - Roma e Leicester, secondo atto: l'accesso alla finale di Conference League si decide nella cornice di uno Stadio Olimpico sold out. Dopo l'1-1 dell'andata, i giallorossi ospitano le Foxes nel ritorno della semifinale della competizione e Mourinho non può contare sull'infortunato Mkhitaryan. Il tecnico, che ieri ha invitato il tifo a "giocare la partita" con la squadra, conferma il terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling ed Ibañez, ripropone Zalewski e sceglie Sergio Oliveira in mezzo al campo al fianco di Cristante. Davanti lo Special One si affida a Pellegrini e Zaniolo a supporto di Tammy Abraham.

Rodgers, invece, schiera Maddison, Dewsbury-Hall - entrambi assenti nell'ultimo turno di Premier League contro il Tottenham - e Vardy dal 1'.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Maitland-Niles, Viña, Spinazzola, Veretout, Diawara, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

LEICESTER: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy.

A disp.: Ward, Söyüncü, Albrighton, Iheanacho, Perez, Amartey, Choudhury, Vestergaard, Castagne, Daka, Thomas, Soumaré.

All.: Rodgers.

Arbitro: Srdjan Jovanović. Assistenti: Uroš Stojković - Milan Mihajlović. IV uomo: Orel Grinfeeld. VAR: Bastian Dankert. AVAR: Marco Fritz.

PREPARTITA

19.43 - Anche la Roma annuncia su Twitter l'11 iniziale:

19.40 - La Roma mostra l'arrivo della squadra allo stadio:

19.32 - Anche il Leicester comunica le scelte di Rodgers:

19.30 - Ufficiali le formazioni di Roma e Leicester, come comunica l'Uefa. Giallorossi in campo così: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

19.25 - Il pullman della Roma all'arrivo all'Olimpico si smarca tra la folla dei tifosi:

18.35 - A più di due ore dal fischio d'inizio sale l'entusiasmo dei tifosi: sono circa 1000 i sostenitori giallorossi che si sono radunati all'altezza del Ponte della Musica in attesa dell'arrivo del pullman della Roma.

