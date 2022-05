Buone notizie per i tifosi della Roma che non saranno a Tirana o allo Stadio Olimpico: la partita contro il Feyenoord, valida per la finale di Conference League ed in programma il 25 maggio, sarà trasmessa in chiaro su TV8. La conferma arriva direttamente dalla programmazione del canale televisivo. Inoltre sarà possibile seguire la sfida anche su Sky e su DAZN.