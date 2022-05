Conference League, ROMA-FEYENOORD: le formazioni UFFICIALI. Zaniolo e Mkhitaryan dal 1' (VIDEO)

DA TIRANA MATTEO DE ROSE - Sogni europei. A Tirana si conclude il cammino della Roma in Conference League per poter tornare a sollevare nuovamente un trofeo. Guidati da José Mourinho, questa sera all'Arena Kombëtare - presenti anche i Friedkin - i giallorossi sfideranno il Feyenoord nella finale della prima edizione della nuova competizione europea. Davanti a Rui Patricio il tecnico si affida al terzetto composto da Mancini, Smalling ed Ibañez, conferma Karsdorp e Zalewski sulle corsie e schiera dal 1' Zaniolo con capitan Pellegrini ed Abraham. Torna titolare dopo l'infortunio anche Mkhitaryan, schierato a centrocampo con Cristante.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Diawara, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

FEYENOORD: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers.

A disp.: Ofir Marciano, Jansen, Pedersen, Hendrix, Jahanbakhsh, Linssen, Sandler, Wålemark, Hendriks, Toornstra, Hall.

All.: Slot.

Arbitro: István Kovács. Assistenti: Vasile Florin Marinescu - Ovidiu Artene. IV uomo: Sandro Schärer. VAR: Marco Fritz. AVAR: Christian Dingert - Bastian Dankert.

PREPARTITA

19.35 - Ufficiali le formazioni di Roma e Feyenoord. Giallorossi in campo così: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

19.25 - La squadra giallorossa arriva all'Arena Kombëtare. Lo spogliatoio è pronto per accogliere i giocatori:

