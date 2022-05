Conference League: ipotesi maxi schermo a piazza del Popolo o Circo Massimo

Niente piazza San Giovanni, sarebbero piazza del Popolo e il Circo Massimo le ipotesi più quotate per l'installazione del maxischermo nella Capitale che permetterà ai tantissimi tifosi della Roma che non potranno essere a Tirana di seguire insieme la finale di Uefa Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio alle 21.

Nessuna conferma comunque al momento dal Campidoglio: il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore allo Sport e Grandi eventi, Alessandro Onorato, sono al lavoro per organizzare l'evento e oggi pomeriggio si confronteranno con la Prefettura per individuare la location migliore.