Conference League: iniziative di Roma e Feyenoord a sostegno della comunità di Tirana

In questi giorni, prima della finale di Conference League in scena mercoledì sera a Tirana, Roma e Feyenoord si schierano insieme per sostenere la comunità di Tirana con alcune iniziative. Il comunicato del club giallorosso:

Roma e Feyenoord saranno impegnati fianco a fianco in una serie di iniziative a sostegno della comunità di Tirana, nei gironi antecedenti alla finale di Conference League.

I due club, che si affronteranno mercoledì sera all’Arena Kombetare, collaboreranno in diverse attività nella capitale albanese che hanno già preso il via nella giornata di lunedì, con l’incontro tra i rappresentanti di entrambe le società e alcune strutture scolastiche e scuole calcio della città.

“Siamo estremamente felici di realizzare una serie di iniziative legate alla sostenibilità rivolte alla comunità di Tirana, alcune delle quali sono state organizzate congiuntamente al Feyenoord e alle istituzioni locali”, ha affermato il Ceo della Roma, Pietro Berardi. “Molte sono attività già consolidate a Roma e siamo entusiasti di poter portare il nostro contribuito alla città che ospita la finale di UEFA Europa Conference League”.

“Nella stagione che si sta per concludere abbiamo lavorato duramente per realizzare una serie di progetti significativi e riteniamo doveroso che un evento importante come una finale europea sia anche supportato con alcuni gesti concreti all’indirizzo della capitale che ci accoglie in questi giorni”.

Le iniziative congiunte delle due società si terranno in collaborazione con la Fondazione UEFA e con il supporto del Sindaco di Tirana, Erion Veliaj, e dell’Ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci.

“Tirana farà sempre parte della storia del Feyenoord. Pertanto vogliamo offrire un contributo importante, affinché la popolazione locale si ricordi della nostra visita con gioia. L’incontro con i rappresentati di AS Roma e Feyenoord sarà un’esperienza che avranno sempre impressa nella memoria ed è bello che la gente noti quanto oggi le società come le nostre rappresentino e facciano molto più delle sole semplici attività calcistiche”, le parole di Ton Strooband Responsabile Affari Sociali e della Fondazione Feyenoord.

La Roma proseguirà le proprie attività nel giorno della partita, quando una Legend giallorossa visiterà un centro sociale che accoglie donne sole con figli, famiglie vittime di terremoto e famiglie indigenti con minori malati. All’evento parteciperanno anche alcune donne vittime di abusi domestici provenienti da un centro della città di Tirana, altra tappa dell’iniziativa Amami e Basta lanciata dal Club nel 2020 per contrastare la violenza di genere.

Le attività della Società in chiave sostenibilità continueranno anche dopo la gara, quando il fornitore del catering delle aree hospitality dell'Arena Kombetare distribuirà il cibo in eccedenza presso le mense della città, nell’ambito dell’iniziativa Sharing is Caring, già in corso durante le partite casalinghe della Roma.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE