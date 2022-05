Conference League: in caso di vittoria scelto il De Kuip per la festa del Feyenoord

Mancano due settimane alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, in scena il 25 maggio a Tirana, ma in Olanda si pensa già alla possibile festa in caso di vittoria. O almeno, è quanto circola tra i media olandesi: la cerimonia in caso di successo, secondo quanto riportato, non si svolgerà lungo il Coolsingel, principale strada di Rotterdam, ma allo stadio De Kuip per ragioni di sicurezza.

Il sindaco di Rotterdam Ahmed Aboutaleb definisce una cerimonia sul Coolsingel "praticamente non fattibile". "Ecco perché, dopo una consultazione con il Feyenoord, il luogo scelto è il De Kuip", le parole del sindaco.

(nos.nl)

