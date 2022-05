Conference League, il Feyenoord vince nonostante il massiccio turnover: 0-1 contro il Go Ahead Eagles

Continua il periodo di imbattibilità del Feyenoord, che ormai dura dal 20 marzo (sconfitta per 3-2 contro l'Ajax). Gli uomini di Slot hanno conquistato altri tre punti sul campo del Go Ahead Eagles nonostante il massiccio turnover effettuato: decisivo Linssen al 71'. Il tecnico ha tenuto a riposo molti pezzi pregiati della rosa tra cui Dessers, Kökcü e Til, facendo entrare il difensore centrale Senesi solamente al minuto 84. Sinisterra invece non è stato convocato per la sfida.

Grazie a questo risultato il Feyenoord sale a 71 punti e blinda il terzo posto in classifica ad una giornata dal termine dell'Eredivisie, conquistando l'accesso ai playoff di Europa League. Inoltre qualora la Roma dovesse arrivare quinta o sesta in campionato, il Feyenoord si qualificherebbe direttamente alla fase a gironi di Europa League a prescindere dal risultato della finale di Conference League, in programma il 25 maggio. Questo avverrebbe poiché entrambe sarebbero qualificate alla seconda competizione europea e, essendo le due finaliste del nuovo torneo creato dalla UEFA, il posto a disposizione per l'accesso in Europa League scalerebbe in favore dell'Olanda.