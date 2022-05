Conference League, Feyenoord: dal 18 al 21 maggio ritiro in Portogallo in vista della finale

Domenica terminerà il campionato del Feyenoord, che poi si concentrerà esclusivamente sulla finale di Conference League contro la Roma in programma il 25 maggio a Tirana. Come fa sapere il club olandese tramite un comunicato ufficiale, la squadra di Arne Slot andrà in ritiro in Portogallo, a Lagos, dopo l'ultima partita di Eredivisie per lavorare a porte chiuse in vista della finale europea.

La squadra volerà mercoledì 18 maggio da Rotterdam a Lagos, dove si allenerà da mercoledì a sabato. Non è prevista la presenza dei tifosi e gli aggiornamenti sull'andamento del ritiro saranno forniti dal club tramite i social media. (feyenoord.nl) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE