Conference League: crollo Leicester in campionato. Il Tottenham vince 3-1, Rodgers fa turnover per la Roma

In campo dal primo minuto solo 3 dei giocatori schierati giovedì contro la Roma, ossia Schmeichel, Castagne e Albrighton, più Vardy e Tielemans subentrati solo nel secondo tempo a risultato già compromesso. Brendan Rodgers fa riposare i big ma intanto il Leicester va incontro a un rovinoso quanto ininfluente ko in Premier League. A White Hart Lane i prossimi avversari della Roma vengono sconfitti per 3-1 dal Tottenham. Al 22' Kane sblocca la partita, nella ripresa doppietta di Son (60' e 79'), poi il Leicester accorcia nel recupero con Iheanacho (91'). In classifica non cambia nulla o quasi per le Foxes, che restano a 42 punti e scivolano all'undicesimo posto, subendo il sorpasso del Brighton.