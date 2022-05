Conference League: Abraham nominato giocatore della settimana (VIDEO)

Altro gol, pesantissimo, di Tammy Abraham, che incorna da calcio d'angolo e regala alla Roma la qualificazione alla finale di Tirana contro il Feyenoord. L'attaccante inglese però, contro il Leicester, si è messo in mostra non soltanto per la rete segnata, con una prestazione sopra le righe. Sottolineata anche dalla Uefa, che lo nomina giocatore della settimana della Conference.

? Tammy Abraham scores the winning goal and wins Player of the Week ⚽️✅ ? Agree?#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/kvlgEyJzoq — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 6, 2022