Conference League: 9 reti per Abraham. Tra gli inglesi solo Shearer e Bowles meglio di lui in una competizione europea

Roma-Leicester, gol di Tammy Abraham: nel corso del primo tempo il centravanti ex Chelsea ha sbloccato la gara, valida per il ritorno della semifinale di Conference League, portando in vantaggio i giallorossi e segnando il suo nono gol nella competizione.

Come fa sapere il portale di statistiche, gli unici giocatori inglesi ad aver segnato di più in una sola stagione di una grande competizione europea (escludendo le qualificazioni) sono stati Alan Shearer (11 in Coppa UEFA 2004-05) e Stan Bowles (11 in Coppa UEFA 1976-77).