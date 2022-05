Champions League, Villarreal-Liverpool 2-3: i Reds vanno sotto 2-0 nel primo tempo, poi la ribaltano e vanno in finale

Nessuna sorpresa nella semifinale di ritorno di Champions League tra Villarreal e Liverpool. Partita a due facce: a fine primo tempo il risultato era di 2-0 per gli uomini di Emery, aggressivi, determinati e in gol con Dia e Coquelin, con i Reds visibilmente in difficoltà. Nel secondo tempo, però, è cambiato tutto: Fabinho, Luis Diaz e Mané hanno ribaltato il risultato in meno di un quarto d'ora, dal 62' al 74'. Nulla da fare per Emery e i suoi, nonostante una prestazione di grande cuore e orgoglio.