E' ancora Carlo Ancelotti ad alzare al cielo la Champions League: quarta volta per l'allenatore italiano e 14a per il Real Madrid. Sconfitto il Liverpool che attacca per la maggior parte del tempo senza però riuscire a superare Courtois, autentico protagonista della serata. Poi la rete di Vinicius completa l'opera portando i blancos sul tetto d'Europa.