Champions League: il Real perfeziona la rimonta sul City ai supplementari e vola in finale contro il Liverpool

In una semifinale di ritorno al cardiopalma, quella tra Real Madrid e Manchester City, alla fine sono gli uomini di Carlo Ancelotti a spuntarla e strappare il pass per la finale di Champions League contro il Liverpool. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma al minuto 73 è Riyad Mahrez a portare avanti i suoi spegnendo apparentemente ogni possibilità di rimonta dei blancos. Il risultato aggregato è infatti sul 3-5 per gli inglesi, ma il Real Madrid non muore mai. E' Rodrygo che con una doppietta siglata in pochi secondi (90' e 90'+1) ristabilisce l'assoluta parità.

In avvio di supplementari l'inerzia del match rimane in favore delle merengues: in apertura di primo tempo Karim Benzema si procura un calcio di rigore, poi da lui stesso trasformato. La squadra di Guardiola è così costretta ad attaccare, ma i tentativi del City si infrangono sulle linee serrate del Madrid e sulle parate di Courtois. Il match si chiude così sul 3-1 per i padroni di casa, che si qualificano alla diciassettesima finale - tra Champions League e Coppa Campioni - della loro storia.