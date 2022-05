Ceferin: "L'Albania ha fatto enormi progressi in termini di sviluppo calcistico. L'Arena Kombëtare è magnifica"

UEFA - Ai microfoni dei canali ufficiali, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha parlato della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Il numero uno dell'organo calcistico si è soffermato sull'efficienza dell'Albania e sull'Arena Kombëtare, teatro dell'ultimo atto della competizione, che andrà in scena domani alle ore 21. Le sue dichiarazioni: "L'Albania ha fatto enormi progressi in termini di sviluppo calcistico. Ora, i giovani di tutto il paese possono sognare un giorno di rappresentare l'Albania in questo magnifico stadio".

UEFA president Aleksander Čeferin on Albania's National Arena:

"Albania has made tremendous progress in terms of its football development. Now, youngsters across the country can dream of one day representing Albania in this magnificent stadium."

