Zaniolo come Haaland: gli unici due nati dal 1999 a segnare almeno due doppiette europee

La doppietta con il Bodo/Glimt vale tantissimo per Nicolò Zaniolo. Non solo per il risultato e per il momento negativo che si è messo alle spalle, ma anche per un dato singolare. Il numero 22 è uno dei soli due calciatori nati dal 1° gennaio 1999 in poi a segnare almeno due doppiette nella fase ad eliminazione diretta delle coppe europee, assieme a Erling Haaland. L'altra doppietta Nicolò Zaniolo l'aveva realizzata in Champions League contro il Porto nel febbraio 2019, alla sua prima stagione in giallorosso.

2 - Nicoló #Zaniolo é uno dei soli due giocatori nati dall'1/1/1999 a vantare almeno due doppiette nella fase ad eliminazione diretta delle coppe europee (l'altro é Erling #Haaland). Rifulgente. #RomaBodo — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) April 14, 2022