VIDEO - Mourinho: «Terza semifinale in 5 anni? Senza finale percorso che conta poco»

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza prima della sfida con il Leicester, in programma domani alle 21 e valida per la semifinale di andata di Conference League. Lo Special One ha risposto a molte domande e si è soffermato anche sul percorso europeo del club capitolino negli ultimi cinque anni, nei quali sono state conquistate ben tre semifinali. Questo il commento dell'allenatore: "Prima di tutto c'è il merito, arrivare in semifinale è sempre importante. Se guardiamo alla possibilità di una futura Champions League in cui ci si potrebbe qualificare attraverso il ranking degli ultimi anni, la Roma ci potrebbe rientrare e spero che possa succedere. Una cosa importante, a livello europeo squadre e tifosi si motivano. Ma se arrivi in semifinale e poi non centri la finale, significa poco".