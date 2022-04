VIDEO - Mourinho: «Meritiamo la finale, abbiamo sofferto e pagato punti in campionato»

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida di Conference League contro il Leicester, in programma domani alle ore 21 e valida per la semifinale di andata. Tra i vari argomenti toccati, il tecnico giallorosso si è soffermato anche sull'importanza di vincere la competizione per arrivare in Europa League ed i sacrifici che ne sono derivati per provare ad arrivare fino in fondo. Queste le sue dichiarazioni: "Ora al momento chiave affrontiamo una squadra da Europa League. E per arrivarci dalla Premier devi essere forte. Ma questa non è la loro competizione, è la nostra competizione. Abbiamo giocato 13 partite, abbiamo viaggiato, sofferto e pagato tanto, anche in campionato per aver giocato ogni 3 giorni. Meritiamo la finale. Abbiamo 2 diverse possibilità di giocare in Europa League: una è finire almeno sesti in campionato, l'altra è vincere la Conference. Ma come possiamo raggiungerla con due strade diverse, possiamo anche non raggiungerla e questo ti mette pressione, perplessità, dubbi, anche in campionato. Il Leicester non ha questa pressione, resteranno tra l'ottavo e il decimo posto, noi abbiamo una situazione diversa visto che siamo in lotta con Fiorentina, Atalanta e Lazio e possiamo finire dal quinto all'ottavo posto. È un momento duro ma al tempo stesso di grande motivazioni".