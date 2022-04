VIDEO - Mourinho: «Con il Bodo stavolta sarà diverso»

José Mourinho torna dove ha subito una delle sue umiliazioni peggiori. Il 6-1 dello scorso ottobre è una ferita ancora aperta anche per lo Special One, che al terzo incrocio stagionale con i norvegesi del Bodo/Glimt promette che domani verrà offerto un altro spettacolo.

"Sicuramente sarà una partita diversa - dice in conferenza stampa - , non ci sono mai due partite uguali e poi noi siamo cambiati tanto proprio in relazione alla prima partita qui. Ci sono giocatori che non sono più nemmeno con noi: Reynolds, Mayoral, Villar, Calafiori. Saremo diversi sia come singoli che in termini di motivazioni. Nel girone sapevamo che potevamo qualificarci e che la sconfitta non sarebbe stato un dramma. Il 6-1 è stato pesante ma abbiamo perso solo 3 punti. Ora è a eliminazione diretta, solo uno va in semifinale e quindi ci approcceremo alla partita con una prospettiva diversa.