VIDEO - Leicester-Roma: lo spettacolo dei tifosi giallorossi al King Power Stadium

Al King Power Stadium è in scena la partita tra Leicester e Roma, valida per l'andata della semifinale di Conference League. I tifosi giallorossi hanno voluto seguire la squadra anche in Inghilterra e sono arrivati in grande quantità al King Power Stadium. Questo lo spettacolo dello spicchio dei tifosi della Roma presenti nel settore ospiti dello stadio delle Foxes.