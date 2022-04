VIDEO - Leicester-Roma: la reazione dei tifosi giallorossi alla rete di Pellegrini

Al minuto 15 la Roma è passata in vantaggio al King Power Stadium di Leicester nella sfida valida per l'andata della semifinale di Conference League: super azione di Zalewski che imbuca per Pellegrini, il quale si presenta davanti a Schmeichel e non sbaglia, realizzando la rete dello 0-1. Questa la reazione del tifosi giallorossi presenti nel settore ospiti, che stanno supportando la squadra dal primo minuto.