Roma-Bodø/Glimt: Zaniolo verso l'esclusione dall'11 titolare. Mancini vede il rientro

Appuntamento da non fallire quello a cui risponderà la Roma giovedì sera: all'Olimpico arriva il Bodo/Glimt e i giallorossi devono rimontare il 2-1 della gara d'andata. Stando a quanto riporta l'emittente satellitare, però, uno dei pezzi pregiati di Josè Mourinho va verso un'altra partenza dalla panchina: si tratta di Nicolò Zaniolo. Il classe '99 è rientrato in campo a partire dal 46' del match contro la Salernitana, dopo un fastidio ai flessori che lo aveva tenuto ai box dopo gli impegni con la Nazionale italiana. Chi invece può puntare al rientro nella formazione titolare è Gianluca Mancini, che dopo lo spavento della gara d'andata in Norvegia vuole riprendersi il ruolo di punto fermo della linea arretrata.

(Sky Sport)