ROMA-BODO/GLIMT: le probabili formazioni dei quotidiani. In difesa c'è Mancini, Zaniolo parte dalla panchina

LAROMA24.IT – Dopo una settimana di polemiche, valutazioni e decisioni dell’Uefa (che ha confermato la squalifica del tecnico del Bodo Knutsen), tensioni e attesa, è arrivata la giornata di Roma-Bodo/Glimt. L’atto finale della storia iniziata nelle gare valide per la fase a gironi della Conference League. Mourinho potrà contare sull’intera rosa a disposizione: c’è Gianluca Mancini, che dovrebbe prendere il proprio posto in difesa, mentre Nicolò Zaniolo partirà dalla panchina. Pochi dubbi per il resto dell’undici titolare, con Ibanez favorito su Kumbulla. Il modulo è quello delle ultime gare: il 3-4-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

IL TEMPO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

