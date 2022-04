Roma-Bodø/Glimt: i norvegesi ripiegano su Formello per preparare il match. La prima scelta era il sintetico dell'Urbetevere

Come si sa ormai da qualche giorno, il Bodø/Glimt preparerà la partita contro la Roma direttamente nella Capitale, dove la squadra norvegese è sbarcata oggi intorno alle 17. E si sciolgono le riserve anche su quale sarà il campo che ospiterà gli allenamenti degli uomini di Knutsen: i prossimi avversari della Roma - match in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico - si alleneranno in questi giorni sui campi di Formello, al centro sportivo della Lazio.

Ulteriore dettaglio diffuso da Marco Juric sulla scelta del Bodø/Glimt: i norvegesi avevano inizialmente optato per una preparazione sul sintetico dell'Urbetevere, vista anche la vicinanza del campo in questione all'albergo dove alloggeranno gli uomini di Knutsen. Vista l'indisponibilità, però, i prossimi avversari della Roma hanno ripiegato su Formello.