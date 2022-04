Roma-Bodo/Glimt, Abraham nel tunnel: "Questa è casa nostra!"

4-0 al Bodo/Glimt e semifinale di Conference League raggiunta: la serata della Roma. I giallorossi asfaltano i norvegesi nel ritorno dei quarti di finale (gol di Tammy Abraham e tripletta di Zaniolo) nella cornice di un Olimpico sold out e l'attaccante inglese, come fa sapere il giornalista di Dazn Tommaso Turci, dopo la partita ha urlato nel tunnel degli spogliatoi: "This is our fu**ing home!" ("Questa è casa nostra!").

