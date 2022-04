Roma, 3° semifinale europea dal 2017/2018: solo Liverpool, Real Madrid ed Arsenal ne hanno raggiunte così tante

Una grandissima Roma batte 4-0 il Bodo/Glimt e vola in semifinale di Conference League, dove affronterà il Leicester. I giallorossi stanno avendo un grande rendimento europeo nelle ultime annate, infatti sono uno dei quattro club (Real Madrid, Arsenal e Liverpool le altre) ad essere arrivati almeno tre volte in questo turno della fase ad eliminazione diretta dalla stagione 2017/2018. I capitolini infatti hanno affrontato il Liverpool in semifinale di Champions League nel 2018 ed il Manchester United in Europa League nella stagione 2020/2021. A riportarlo è il portale di statistiche OptaPaolo.

