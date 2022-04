Pellegrini, 4° rete in Conference League: record personale di gol in una stagione in una competizione europea

Lorenzo Pellegrini ha sbloccato la delicatissima semifinale di andata tra Leicester e Roma. Al minuto 15 il capitano si è presentato tutto solo davanti a Schmeichel e non ha fallito, portando i suoi compagni sullo 0-1. Per il centrocampista giallorosso è la quarta rete (preliminari esclusi) in Conference League e grazie a questa marcatura ha superato il suo record personale di gol in una singola stagione in una competizione europea.

4 - Lorenzo #Pellegrini ha segnato 4 gol in questa Conference League, record di marcature per lui in una singola stagione in competizioni europee (esclusi preliminari). Gladiatore.#LeicesterRoma #ConferenceLeague pic.twitter.com/AhsJWRItg7 — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) April 28, 2022