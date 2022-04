FOTO - Leicester-Roma: presente in tribuna anche Nuno Santos dopo la squalifica rimediata con il Bodo

Sugli spalti del King Power Stadium non sarà presente solo il presidente Dan Friedkin, ma ci sarà anche Nuno Santos, il preparatore dei portieri della Roma. Il portoghese assisterà al match tra Leicester e Roma dalla tribuna in seguito alla squalifica rimediata dopo il match contro il Bodo/Glimt: oggi la UEFA ha deciso di prolungare la sanzione per ulteriori due giornate. Stessa sorte anche per Knutsen, tecnico del club norvegese.