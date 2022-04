LEICESTER-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham, panchina per Sergio Oliveira

LAROMA24.IT - Alla fine il grande giorno è arrivato: questa sera la Roma scenderà in campo contro il Leicester di Brendan Rodgers, nella gara di andata della semifinale di Conference League. Ieri a presentare la gara in conferenza stampa sono stati José Mourinho e Tammy Abraham, con il secondo che giocherà come riferimento centrale in attacco. Sembrerebbero esserci pochi dubbi di formazione o quasi: dovrebbe scendere in campo la formazione che ha brillato contro il Bodo. Solo due dubbi: o Zaniolo al fianco di Abraham, con Pellegrini ad agire da trequartista alle loro spalle, o il numero 7 e il 22 alle spalle dell'attaccante inglese. Probabile panchina iniziale per Sergio Oliveira.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.