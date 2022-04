LEICESTER-ROMA: le informazioni per i tifosi che seguiranno la squadra in Inghilterra

ASROMA.COM - Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Leicester City e la società giallorossa ha pubblicato una nota con tutte le informazioni utili per i tifosi che seguiranno la squadra in Inghilterra. Ecco la nota del club:

"Su indicazione delle Autorità Locali della città di Leicester, il meeting point per tutti i tifosi giallorossi in possesso di un voucher valido per il ritiro del biglietto sarà allestito presso il pub THE QUEEN OF BRADGATE, situato nel centro della città (indirizzo 93-97 HIGH STREET, LEICESTER, LE1 4JB).

- L’ingresso al Leicester City Stadium sarà consentito ESCLUSIVAMENTE DOPO il ritiro del biglietto nominativo, settore ospiti, presso il suddetto meeting point.

- Il meeting point sarà attivo giovedì 28 aprile a partire dalle ore 11.00.

- Per ritirare il biglietto sarà obbligatorio consegnare al personale AS ROMA il voucher pdf stampato, insieme ad un valido documento d’identità (Passaporto).

- In caso di incongruenza tra i dati visibili sul voucher ed il documento d’identità, non sarà possibile consegnare il biglietto né effettuare il cambio del nominativo.

- AS Roma raccomanda fortemente a tutti i tifosi di recarsi per tempo presso il meeting point per garantire il corretto espletamento delle procedure di verifica richieste per il ritiro del biglietto.

- Su indicazione delle Autorità locali, si informano i tifosi che, dal meeting point, sarà possibile raggiungere lo stadio esclusivamente a piedi (circa 20 minuti di camminata, clicca qui per le indicazioni).

- L’ingresso allo stadio sarà consentito dalle 18.30 (ora locale). Calcio d’inizio alle ore 20.00.

- Per l’ingresso al settore ospiti (settori M2-M3) sarà obbligatorio mostrare il biglietto nominativo unitamente al passaporto (non sono previste restrizioni o controlli legati alla prevenzione della pandemia da Covid-19)".

LEGGI LA NOTA UFFICIALE