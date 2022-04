Leicester-Roma: la sfida di giovedì non sarà trasmessa in chiaro su TV8

La semifinale di andata di Conference League tra Leicester e Roma, in programma giovedì 28 aprile alle ore 21:00, non sarà trasmessa in chiaro sull'emittente TV8. A differenza di quanto accaduto per il match contro il Bodo Glimt, infatti, la sfida agli inglesi sarà visibile solamente in pay per view, su Dazn o Sky Sport. In chiaro su TV8 sarà invece trasmessa la semifinale di Europa League tra West Ham ed Eintracht Francoforte.