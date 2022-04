Leicester-Roma: la conferenza slitta di mezz'ora per il volo in ritardo. Stupore di Mourinho alla notizia del ko della Fiorentina

20 minuti di ritardo. Un dettaglio non passato inosservato ai tifosi della Roma che attendevano l'inizio della conferenza stampa di Mourinho. Un ritardo dettato però da problemi logistici della spedizione giallorossa, come ha evidenziato l'addetto stampa del club giallorosso Gianni Castaldi all'inizio della conferenza, partita alle 19.50 e non alle 19.30 come inizialmente previsto.

Da segnalare poi un siparietto tra José Mourinho e il general manager Tiago Pinto. Dopo aver appreso nel corso della conferenza della sconfitta della Fiorentina, battuta per 4-0 dall'Udinese nel recupero della prima giornata di ritorno. Mourinho ha chiesto conferma del risultato a Pinto, che ha confermato tutto specificando che due gol sono arrivati nei minuti di recupero. Sguardo stupito dello Special One, che ha fatto una battuta a Pinto prima di lasciare la sala stampa del King Power Stadium.